2024 Eskişehir Teknik Üniversitesi İstatistikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112410228

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Eskişehir Teknik Üniversitesi İstatistik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü tercih kod numarası 112410228 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İstatistik Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İstatistik Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

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Eskişehir Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü Taban Puanı: 365,77151

Eskişehir Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31

Eskişehir Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü Başarı Sıralaması: 159.766

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112410228

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 365,77151

Başarı Sıralaması: 159.766

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 31

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,21810

Başarı Sıralaması: 263.739

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 241,71470

Başarı Sıralaması : 323.505

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,71906

Başarı Sıralaması: 351

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Eskişehir Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.