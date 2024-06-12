2024 Eskişehir Teknik Üni. Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 112490449

Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Eskişehir Teknik Üni. Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 112490449

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi   Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi   Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 112490449 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 2+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümüne 2 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 252,97677

Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 2

Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 586.783

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112490449   

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 252,97677

Başarı Sıralaması: 586.783

Kontenjan 2023 – 2024 : 2+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 2

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 430,31099

Başarı Sıralaması:  74.559

Kontenjan 2022:  1+0

Yerleşen 2022: 1

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  1+0

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,69798

Başarı Sıralaması:  146

Kontenjan 2020 :  2+0

Yerleşen 2020 : 2

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Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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