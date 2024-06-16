2024 Eskişehir Teknik Üni. Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 112450633 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 112450633 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü Ulaştırma Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-67 kişi yerleşmiştir.

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Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 288,12341

Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.032.799

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112450633

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 288,12341

Başarı Sıralaması: 1.032.799

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,83696

Başarı Sıralaması: 991.71

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230.00053

Başarı Sıralaması: 1031253

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67