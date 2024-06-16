2024 Eskişehir Teknik Üni. Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 112450484 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 112450484 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü Ulaştırma Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-67 kişi yerleşmiştir.

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Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 312,15855

Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 745.583

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112450484

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 312,15855

Başarı Sıralaması: 745.583

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-67

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 304,81940

Başarı Sıralaması: 749.697

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247.05956

Başarı Sıralaması: 828783

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67