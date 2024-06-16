2024 Eskişehir Teknik Üni. Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Taban Puanları ( Önlisans ) 112490445 Ücretsiz

112490445 | Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Eskişehir Teknik Üni. Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Taban Puanları ( Önlisans ) 112490445 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü tercih kod numarası 112490445 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi   Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Teknik Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik   Bölümü   Ulaştırma Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik   Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümüne Dolmadı-67 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü Taban Puanı: 317,45557

Eskişehir Teknik Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 691.075

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112490445

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 317,45557

Başarı Sıralaması: 691.075

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-67

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 312,60578

Başarı Sıralaması:  672.993

Kontenjan 2022:  65+2

Yerleşen 2022:  Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256.40157

Başarı Sıralaması:  719373

Kontenjan 2021:  65+2

Yerleşen 2021:  Doldu-67

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