2024 Eskişehir Teknik Üni. Radyo ve Televizyon Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 112450642 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Teknik Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 112450642 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Eskişehir Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Porsuk Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 290,82343
Eskişehir Teknik Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 997.466
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 112450642
ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Radyo ve Televizyon Teknolojisi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 290,82343
Başarı Sıralaması: 997.466
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 287,12588
Başarı Sıralaması: 949.84
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 235.98518
Başarı Sıralaması: 958535
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62