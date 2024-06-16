2024 Eskişehir Teknik Üni. Radyo ve Televizyon Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 112450642 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Teknik Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 112450642 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Teknik Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Porsuk Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

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Eskişehir Teknik Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 290,82343

Eskişehir Teknik Üniversitesi Radyo ve Televizyon Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 997.466

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112450642

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Radyo ve Televizyon Teknolojisi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 290,82343

Başarı Sıralaması: 997.466

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,12588

Başarı Sıralaması: 949.84

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235.98518

Başarı Sıralaması: 958535

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62