2024 Eskişehir Teknik Üni. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 112410431

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 112410431 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü kontenjanı 70+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

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Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 382,96859

Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 72

Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 133.345

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112410431

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 382,96859

Başarı Sıralaması: 133.345

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 72

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 357,83758

Başarı Sıralaması: 162.584

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 290,16126

Başarı Sıralaması : 182.717

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 338,72826

Başarı Sıralaması: 176

Kontenjan 2020 : 70+2

Yerleşen 2020 : 72

Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.