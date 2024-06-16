2024 Eskişehir Teknik Üni. Makine Resim ve Konstrüksiyonu Taban Puanları ( Önlisans ) 112490444 Ücretsiz

112490444 | Eskişehir Teknik Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Eskişehir Teknik Üni. Makine Resim ve Konstrüksiyonu Taban Puanları ( Önlisans ) 112490444 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Teknik Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü tercih kod numarası 112490444 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi   Makine Resim ve Konstrüksiyonu   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Teknik Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Makine Resim ve Konstrüksiyonu   Bölümü   Porsuk Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Resim ve Konstrüksiyonu   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü Taban Puanı: 296,93842

Eskişehir Teknik Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 919.827

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112490444

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Makine Resim ve Konstrüksiyonu

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 296,93842

Başarı Sıralaması: 919.827

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286,82260

Başarı Sıralaması:  953.597

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 236.42278

Başarı Sıralaması:  953370

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yerel Yönetimler Taban Puanları ( Önlisans ) 110350682 Ücretsiz
2024 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yerel Yönetimler Taban Puanları ( Önlisans ) 110350682 Ücretsiz
2024 Atatürk Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101451918 Ücretsiz
2024 Atatürk Üniversitesi Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 101451918 Ücretsiz
2024 Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri Taban Puanları ( Önlisans ) 111352574 Ücretsiz
2024 Konya Teknik Üniversitesi Tarım Makineleri Taban Puanları ( Önlisans ) 111352574 Ücretsiz
2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104351346 Ücretsiz
2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 104351346 Ücretsiz
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları