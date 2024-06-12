2024 Eskişehir Teknik Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 112410467

Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Eskişehir Teknik Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 112410467

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi   Mimarlık ve Tasarım Fakültesi   Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 112410467 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü , Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 365,58843

Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 72

Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 160.093

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112410467   

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 365,58843

Başarı Sıralaması: 160.093

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 72

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 347,35251

Başarı Sıralaması:  180.693

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 277,72753

Başarı Sıralaması :  210.505

Kontenjan 2021 :  70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 334,29818

Başarı Sıralaması:  183

Kontenjan 2020 :  70+2

Yerleşen 2020 : 72

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Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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