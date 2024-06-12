2024 Eskişehir Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112410379

Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Eskişehir Teknik Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 112410379

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Eskişehir Teknik Üniversitesi   Mühendislik Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 112410379 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 90+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 93 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 500,22614

Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 93

Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 18.459

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112410379   

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 500,22614

Başarı Sıralaması: 18.459

Kontenjan 2023 – 2024 : 90+3+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 93

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 493,97860

Başarı Sıralaması:  21.514

Kontenjan 2022:  90+3

Yerleşen 2022: 93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 413,00802

Başarı Sıralaması :  33.292

Kontenjan 2021 :  80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 469,83477

Başarı Sıralaması:  37.8

Kontenjan 2020 :  80+2

Yerleşen 2020 : 82

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Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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