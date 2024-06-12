2024 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103810277

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103810277 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 260+7+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 267 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 516,64874

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 267

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 9.449

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103810277

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 516,64874

Başarı Sıralaması: 9.449

Kontenjan 2023 – 2024 : 260+7+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 267

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 513,11776

Başarı Sıralaması: 9.88

Kontenjan 2022: 260+7

Yerleşen 2022: 267

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 460,86751

Başarı Sıralaması : 8.138

Kontenjan 2021 : 250+7

Yerleşen 2021 : 257

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 515,73517

Başarı Sıralaması: 7.37

Kontenjan 2020 : 240+6

Yerleşen 2020 : 246

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.