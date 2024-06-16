2024 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Optisyenlik Taban Puanları ( Önlisans ) 103850301 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Optisyenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Optisyenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Optisyenlik Bölümü tercih kod numarası 103850301 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Optisyenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Optisyenlik Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Optisyenlik Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Optisyenlik Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Puanı: 328,46385

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Optisyenlik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 588.665

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103850301

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Optisyenlik

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 328,46385

Başarı Sıralaması: 588.665

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,74955

Başarı Sıralaması: 567.018

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274.04796

Başarı Sıralaması: 544308

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72