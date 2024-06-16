2024 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Taban Puanları ( Önlisans ) 103850258 Ücretsiz

103850258 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Taban Puanları ( Önlisans ) 103850258 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü tercih kod numarası 103850258 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi   Çevre Koruma ve Kontrol   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Çevre Koruma ve Kontrol   Bölümü   Eskişehir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çevre Koruma ve Kontrol   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Çevre Koruma ve Kontrol Bölümüne Doldu-54 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Taban Puanı: 278,56322

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.164.869

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103850258

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Çevre Koruma ve Kontrol

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 278,56322

Başarı Sıralaması: 1.164.869

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-54

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,93451

Başarı Sıralaması:  990.382

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250.53766

Başarı Sıralaması:  787426

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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