2024 Eskişehir Osmangazi Üni. Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103810602

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103810602 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 74 kişi yerleşmiştir.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 311,00012

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 74

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 340.175

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103810602

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 311,00012

Başarı Sıralaması: 340.175

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,56934

Başarı Sıralaması: 356.643

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 250,02933

Başarı Sıralaması : 380.895

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 294,10045

Başarı Sıralaması: 317

Kontenjan 2020 : 70+2

Yerleşen 2020 : 72

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.