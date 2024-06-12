2024 Eskişehir Osmangazi Üni. Matematik ve Bilgisayar BilimleriBölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103890170

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 103890170 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 368,95148

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 72

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 154.518

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103890170

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 368,95148

Başarı Sıralaması: 154.518

Kontenjan 2023 – 2024 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 72

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 337,48336

Başarı Sıralaması: 199.6

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: 72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 268,03684

Başarı Sıralaması : 235.124

Kontenjan 2021 : 70+2

Yerleşen 2021 : 72

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 306,42347

Başarı Sıralaması: 239

Kontenjan 2020 : 70+2

Yerleşen 2020 : 72

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.