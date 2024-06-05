2024 Eskişehir Osmangazi Üni. Karşılaştırmalı Edebiyat  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103810083

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat  Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Eskişehir Osmangazi Üni. Karşılaştırmalı Edebiyat  Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103810083

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi   İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi   Karşılaştırmalı Edebiyat  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat  Bölümü tercih kod numarası 103810083 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat  Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Karşılaştırmalı Edebiyat  Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Karşılaştırmalı Edebiyat  Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat  Bölümü Taban Puanı: 383,62988

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat  Bölümü Başarı Sıralaması: 35.256

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103810083   

ÜNİVERSİTE: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 383,62988

Başarı Sıralaması: 35.256

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 372,37496

Başarı Sıralaması:  33.8

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 335,36979

Başarı Sıralaması :  32.168

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 354,71655

Başarı Sıralaması:  28.6

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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