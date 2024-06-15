2024 Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103710075

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü tercih kod numarası 103710075 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tarih Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

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Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Taban Puanı: 255,31928

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Başarı Sıralaması: 754

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103710075

ÜNİVERSİTE: Erzurum Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 255,31928

Başarı Sıralaması: 754

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253,19306

Başarı Sıralaması: 782.968

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,52481

Başarı Sıralaması: 500

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.