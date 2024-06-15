2024 Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103710075

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103710075

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum  ilinde bulunan Erzurum Teknik Üniversitesi   Edebiyat Fakültesi   Tarih  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih  Bölümü tercih kod numarası 103710075 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih  Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarih  Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Tarih  Bölümüne 64 kişi yerleşmiştir.

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih  Bölümü Taban Puanı: 255,31928

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 64

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih  Bölümü Başarı Sıralaması: 754

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103710075   

ÜNİVERSİTE: Erzurum Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 255,31928

Başarı Sıralaması: 754

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 64

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253,19306

Başarı Sıralaması:  782.968

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,52481

Başarı Sıralaması:  500

Kontenjan 2020 :  60+2

Yerleşen 2020 : 62

taban-taban-puanlari.jpg

Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Karabük Üniversitesi Tarih Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106130128
2024 Karabük Üniversitesi Tarih Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106130128
2024 Eskişehir Osmangazi Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103890042
2024 Eskişehir Osmangazi Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103890042
2024 Bayburt Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101810168
2024 Bayburt Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101810168
2024 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104810186
2024 Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 104810186
Çok Okunanlar
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı: Nedeni sonradan belli oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı: Nedeni sonradan belli oldu
2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100190212
2024 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 100190212
2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106010082
2024 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarih Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106010082
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları