2024 Erzurum Teknik Üniversitesi MatematikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103710021

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erzurum Teknik Üniversitesi Matematik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzurum Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü tercih kod numarası 103710021 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzurum Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erzurum Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erzurum Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Matematik Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Matematik Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Erzurum Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Taban Puanı: 286,33444
Erzurum Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 31
Erzurum Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü Başarı Sıralaması: 384.602
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103710021
ÜNİVERSİTE: Erzurum Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen Fakültesi
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 286,33444
Başarı Sıralaması: 384.602
Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 31
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 270,98768
Başarı Sıralaması: 402.901
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: 31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 30+1
Yerleşen 2021 : 12
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 258,10501
Başarı Sıralaması: 389
Kontenjan 2020 : 20+1
Yerleşen 2020 : 21
Erzurum Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erzurum Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.