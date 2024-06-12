2024 Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103730109

Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzurum ilimizde yer alan Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103730109

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum  ilinde bulunan Erzurum Teknik Üniversitesi   Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi   Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103730109 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 410,76928

Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 97.845

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103730109   

ÜNİVERSİTE: Erzurum Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Erzurum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 410,76928

Başarı Sıralaması: 97.845

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 393,95254

Başarı Sıralaması:  113.069

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 304,13972

Başarı Sıralaması :  156.213

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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