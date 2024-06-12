2024 Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103730109

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzurum ilinde bulunan Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103730109 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzurum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.
Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 410,76928
Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41
Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 97.845
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103730109
ÜNİVERSİTE: Erzurum Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: Erzurum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 410,76928
Başarı Sıralaması: 97.845
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 41
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 393,95254
Başarı Sıralaması: 113.069
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: 41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 304,13972
Başarı Sıralaması : 156.213
Kontenjan 2021 : 40+1
Yerleşen 2021 : 41
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 : ---
Yerleşen 2020 : ---
Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erzurum Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.