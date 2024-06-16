2024 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Uçak Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103650921 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103650921 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Uçak Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Teknolojisi Bölümüne Dolmadı-62 kişi yerleşmiştir.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 333,71845
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 544.499
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103650921
ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
FAKÜLTE: Uçak Teknolojisi
ŞEHİR: Erzincan
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 333,71845
Başarı Sıralaması: 544.499
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-62
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 325,64643
Başarı Sıralaması: 559.755
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 272.57829
Başarı Sıralaması: 557298
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62