2024 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103610101

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzincan ilimizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103610101

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan  ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103610101 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 150+4+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 154 kişi yerleşmiştir.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 484,47393

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 154

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 29.192

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103610101   

ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Erzincan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 484,47393

Başarı Sıralaması: 29.192

Kontenjan 2023 – 2024 : 150+4+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 154

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 482,22745

Başarı Sıralaması:  30.002

Kontenjan 2022:  150+4

Yerleşen 2022: 154

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 429,16513

Başarı Sıralaması :  22.592

Kontenjan 2021 :  130+4

Yerleşen 2021 : 134

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 491,76801

Başarı Sıralaması:  21.1

Kontenjan 2020 :  130+4

Yerleşen 2020 : 134

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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