2024 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103610358

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzincan ilimizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103610358

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyoloji  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan  ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Sosyoloji  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü tercih kod numarası 103610358 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyoloji  Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Sosyoloji  Bölümüne 53 kişi yerleşmiştir.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü Taban Puanı: 216,94388

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 53

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.329.718

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103610358   

ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Erzincan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 216,94388

Başarı Sıralaması: 1.329.718

Kontenjan 2023 – 2024 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 53

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,87868

Başarı Sıralaması:  1.175.259

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 5

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219,88765

Başarı Sıralaması:  875

Kontenjan 2020 :  40+1

Yerleşen 2020 : 41

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyoloji  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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