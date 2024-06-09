2024 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103610085

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 103610085 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 300+8+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 308 kişi yerleşmiştir.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 396,46932
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 308
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 50.736
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103610085
ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Erzincan
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 396,46932
Başarı Sıralaması: 50.736
Kontenjan 2023 – 2024 : 300+8+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 308
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 399,25363
Başarı Sıralaması: 58.874
Kontenjan 2022: 300+8
Yerleşen 2022: 308
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 339,43987
Başarı Sıralaması : 63.694
Kontenjan 2021 : 300+8
Yerleşen 2021 : 308
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 403,97258
Başarı Sıralaması: 31.3
Kontenjan 2020 : 300+8
Yerleşen 2020 : 308
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.