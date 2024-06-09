2024 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103610085

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 103610085 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 300+8+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 308 kişi yerleşmiştir.

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 396,46932

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 308

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 50.736

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103610085

ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Erzincan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 396,46932

Başarı Sıralaması: 50.736

Kontenjan 2023 – 2024 : 300+8+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 308

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 399,25363

Başarı Sıralaması: 58.874

Kontenjan 2022: 300+8

Yerleşen 2022: 308

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 339,43987

Başarı Sıralaması : 63.694

Kontenjan 2021 : 300+8

Yerleşen 2021 : 308

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 403,97258

Başarı Sıralaması: 31.3

Kontenjan 2020 : 300+8

Yerleşen 2020 : 308

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.