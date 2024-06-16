2024 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Taban Puanları ( Önlisans ) 103650975 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Evde Hasta Bakımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü tercih kod numarası 103650975 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Evde Hasta Bakımı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Evde Hasta Bakımı Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Evde Hasta Bakımı Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Puanı: 292,95502

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Evde Hasta Bakımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 969.719

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103650975

ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

FAKÜLTE: Evde Hasta Bakımı

ŞEHİR: Erzincan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 292,95502

Başarı Sıralaması: 969.719

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,84814

Başarı Sıralaması: 1.215.694

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 219.14786

Başarı Sıralaması: 1174721

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67