2024 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Raylı Sistemler Makinistliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103690081 Ücretsiz

103690081 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzincan ilimizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Raylı Sistemler Makinistliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103690081 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü tercih kod numarası 103690081 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi   Raylı Sistemler Makinistliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler Makinistliği   Bölümü   Kemah Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler Makinistliği   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler Makinistliği Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü Taban Puanı: 263,58361

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Raylı Sistemler Makinistliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.389.921

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103690081

ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

FAKÜLTE: Raylı Sistemler Makinistliği

ŞEHİR: Erzincan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 263,58361

Başarı Sıralaması: 1.389.921

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,23346

Başarı Sıralaması:  1.287.044

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212.60336

Başarı Sıralaması:  1263731

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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