2024 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Raylı Sistemler İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103650887 UÖ-Ücretli

103650887 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzincan ilimizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği ( UÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Raylı Sistemler İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 103650887 UÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 103650887 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına UÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi   Raylı Sistemler İşletmeciliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler İşletmeciliği   Bölümü   Refahiye Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler İşletmeciliği   Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 280,32658

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.139.756

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103650887

ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

FAKÜLTE: Raylı Sistemler İşletmeciliği

ŞEHİR: Erzincan

ÜCRET- BURS: UÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: UÖ-Ücretli

Taban Puan: 280,32658

Başarı Sıralaması: 1.139.756

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,95778

Başarı Sıralaması:  1.307.389

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022:  Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210.23105

Başarı Sıralaması:  1297750

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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