2024 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Taban Puanları ( Önlisans ) 103690082 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü tercih kod numarası 103690082 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü Refahiye Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümüne Dolmadı-31 kişi yerleşmiştir.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü Taban Puanı: 267,61656
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.327.236
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103690082
ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
FAKÜLTE: Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
ŞEHİR: Erzincan
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 267,61656
Başarı Sıralaması: 1.327.236
Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-31
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 253,36270
Başarı Sıralaması: 1.452.409
Kontenjan 2022: 30+1
Yerleşen 2022: Doldu-31
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 200.92141
Başarı Sıralaması: 1439224
Kontenjan 2021: 30+1
Yerleşen 2021: Doldu-31