2024 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Laborant ve Veteriner Sağlık Taban Puanları ( Önlisans ) 103690078 Ücretsiz

103690078 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzincan ilimizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Laborant ve Veteriner Sağlık Taban Puanları ( Önlisans ) 103690078 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü tercih kod numarası 103690078 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Laborant ve Veteriner Sağlık   Bölümü   Çayırlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümüne Dolmadı-53 kişi yerleşmiştir.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Puanı: 246,42871

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.676.291

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103690078

ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

FAKÜLTE: Laborant ve Veteriner Sağlık

ŞEHİR: Erzincan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 246,42871

Başarı Sıralaması: 1.676.291

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-53

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,48493

Başarı Sıralaması:  1.485.740

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204.46436

Başarı Sıralaması:  1384786

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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