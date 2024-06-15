2024 Erzincan Binali Yıldırım Üni. İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103610207

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 103610207 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 150+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 158 kişi yerleşmiştir.

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 255,65540

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 158

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 750.32

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103610207

ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Erzincan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 255,65540

Başarı Sıralaması: 750.32

Kontenjan 2023 – 2024 : 150+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 158

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 291,21724

Başarı Sıralaması: 419.38

Kontenjan 2022: 150+4

Yerleşen 2022: 154

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 252,14803

Başarı Sıralaması : 334.846

Kontenjan 2021 : 135+4

Yerleşen 2021 : 139

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,83756

Başarı Sıralaması: 207

Kontenjan 2020 : 150+4

Yerleşen 2020 : 154

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.