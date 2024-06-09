2024 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103690089

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Erzincan ilimizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103690089

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan  ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103690089 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 225,15090

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.212.836

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103690089   

ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Erzincan

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 225,15090

Başarı Sıralaması: 1.212.836

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,29814

Başarı Sıralaması:  1.284.079

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  40+1

Yerleşen 2020 : 27

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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