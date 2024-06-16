2024 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 103650675 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Erzincan ilinde bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 103650675 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Erzincan ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümüne Doldu-37 kişi yerleşmiştir.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 234,67192
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.889.836
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103650675
ÜNİVERSİTE: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
FAKÜLTE: Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
ŞEHİR: Erzincan
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 234,67192
Başarı Sıralaması: 1.889.836
Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-37
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 230,04439
Başarı Sıralaması: 1.919.903
Kontenjan 2022: 35+1
Yerleşen 2022: Doldu-36
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1539031
Kontenjan 2021: 35+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-7