2024 Erciyes Üniversitesi VeterinerlikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103510429

Erciyes Üniversitesi VeterinerlikBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Erciyes Üniversitesi VeterinerlikBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103510429

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Erciyes Üniversitesi Veterinerlik    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri  ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi   Veteriner Fakültesi   Veterinerlik    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü tercih kod numarası 103510429 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü , Veteriner Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Veterinerlik    Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Veterinerlik    Bölümüne 96 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü Taban Puanı: 396,64238

Erciyes Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 96

Erciyes Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü Başarı Sıralaması: 114.951

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103510429   

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Veteriner Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 396,64238

Başarı Sıralaması: 114.951

Kontenjan 2023 – 2024 : 90+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 96

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 407,58653

Başarı Sıralaması:  97.765

Kontenjan 2022:  90+3

Yerleşen 2022: 93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 349,13309

Başarı Sıralaması :  92.918

Kontenjan 2021 :  90+3

Yerleşen 2021 : 93

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 401,93257

Başarı Sıralaması:  97.8

Kontenjan 2020 :  80+2

Yerleşen 2020 : 82

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Erciyes Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Veterinerlik    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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