2024 Erciyes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103590527

Erciyes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeBölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Erciyes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103590527

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Erciyes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri  ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi   Ziraat Fakültesi   Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü tercih kod numarası 103590527 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü Taban Puanı: 253,99117

Erciyes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 27

Erciyes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü Başarı Sıralaması: 578.867

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103590527   

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 253,99117

Başarı Sıralaması: 578.867

Kontenjan 2023 – 2024 : 25+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,84804

Başarı Sıralaması:  599.125

Kontenjan 2022:  25+1

Yerleşen 2022: 26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Erciyes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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