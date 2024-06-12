2024 Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103510411

Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103510411

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Erciyes Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri  ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi   Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103510411 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 280+7+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 287 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 506,27719

Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 287

Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 14.836

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103510411   

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 506,27719

Başarı Sıralaması: 14.836

Kontenjan 2023 – 2024 : 280+7+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 287

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 503,75879

Başarı Sıralaması:  15.121

Kontenjan 2022:  280+7

Yerleşen 2022: 287

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 448,72182

Başarı Sıralaması :  12.497

Kontenjan 2021 :  270+7

Yerleşen 2021 : 277

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 507,20058

Başarı Sıralaması:  11.4

Kontenjan 2020 :  280+7

Yerleşen 2020 : 287

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Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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