2024 Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103510411

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 103510411 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 280+7+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 287 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 506,27719
Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 287
Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 14.836
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103510411
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 506,27719
Başarı Sıralaması: 14.836
Kontenjan 2023 – 2024 : 280+7+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 287
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 503,75879
Başarı Sıralaması: 15.121
Kontenjan 2022: 280+7
Yerleşen 2022: 287
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 448,72182
Başarı Sıralaması : 12.497
Kontenjan 2021 : 270+7
Yerleşen 2021 : 277
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 507,20058
Başarı Sıralaması: 11.4
Kontenjan 2020 : 280+7
Yerleşen 2020 : 287
Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.