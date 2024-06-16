2024 Erciyes Üniversitesi Radyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 103550216 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Radyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Radyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Radyoterapi Bölümü tercih kod numarası 103550216 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Radyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Radyoterapi Bölümü Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyoterapi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Radyoterapi Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Puanı: 318,61978
Erciyes Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 679.542
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103550216
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: Radyoterapi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 318,61978
Başarı Sıralaması: 679.542
Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 315,42760
Başarı Sıralaması: 646.94
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 264.67376
Başarı Sıralaması: 631824
Kontenjan 2021: 70+2
Yerleşen 2021: Doldu-72