2024 Erciyes Üniversitesi Radyoterapi Taban Puanları ( Önlisans ) 103550216 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Radyoterapi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Radyoterapi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Radyoterapi Bölümü tercih kod numarası 103550216 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Radyoterapi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Radyoterapi Bölümü Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyoterapi Bölümü kontenjanı 70+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Radyoterapi Bölümüne Doldu-74 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Erciyes Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Puanı: 318,61978

Erciyes Üniversitesi Radyoterapi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 679.542

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103550216

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Radyoterapi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 318,61978

Başarı Sıralaması: 679.542

Kontenjan 2022 – 2023 : 70+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-74

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 315,42760

Başarı Sıralaması: 646.94

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264.67376

Başarı Sıralaması: 631824

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72