2024 Erciyes Üniversitesi Maliye Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103530372

Erciyes Üniversitesi Maliye Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Erciyes Üniversitesi Maliye Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103530372

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Erciyes Üniversitesi Maliye  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri  ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Maliye  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Maliye  Bölümü tercih kod numarası 103530372 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Maliye  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Maliye  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi Maliye  Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye  Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Maliye  Bölümüne 63 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi Maliye  Bölümü Taban Puanı: 261,14438

Erciyes Üniversitesi Maliye  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 63

Erciyes Üniversitesi Maliye  Bölümü Başarı Sıralaması: 758.554

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103530372   

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 261,14438

Başarı Sıralaması: 758.554

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 63

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,57880

Başarı Sıralaması:  753.836

Kontenjan 2022:  60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  60+2

Yerleşen 2021 : 22

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243,51754

Başarı Sıralaması:  636

Kontenjan 2020 :  70+2

Yerleşen 2020 : 72

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Erciyes Üniversitesi Maliye  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Maliye  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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