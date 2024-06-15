2024 Erciyes Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103590456

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü tercih kod numarası 103590456 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü kontenjanı 20+0+0+1+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Taban Puanı: 270,57814
Erciyes Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 21
Erciyes Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü Başarı Sıralaması: 596.003
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103590456
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 270,57814
Başarı Sıralaması: 596.003
Kontenjan 2023 – 2024 : 20+0+0+1+0
Yerleşen 2023 – 2024: 21
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 283,94726
Başarı Sıralaması: 478.631
Kontenjan 2022: 20+0
Yerleşen 2022: 20
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 221,98512
Başarı Sıralaması : 540.862
Kontenjan 2021 : 20+0
Yerleşen 2021 : 20
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2020 : ---
Yerleşen 2020 : ---
Erciyes Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi İlahiyat (M.T.O.K.) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.