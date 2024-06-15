2024 Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103510271

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 103510271 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 180+5+0+5+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 190 kişi yerleşmiştir.

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Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 321,14916

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 190

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 223.371

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103510271

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 321,14916

Başarı Sıralaması: 223.371

Kontenjan 2023 – 2024 : 180+5+0+5+0

Yerleşen 2023 – 2024: 190

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 333,77220

Başarı Sıralaması: 166.399

Kontenjan 2022: 180+5

Yerleşen 2022: 185

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 292,61385

Başarı Sıralaması : 137.043

Kontenjan 2021 : 180+5

Yerleşen 2021 : 185

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 343,01043

Başarı Sıralaması: 78

Kontenjan 2020 : 200+5

Yerleşen 2020 : 205

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.