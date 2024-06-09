2024 Erciyes Üniversitesi İktisat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103530115

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 103530115 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İktisat Bölümüne 82 kişi yerleşmiştir.

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Erciyes Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 252,43167

Erciyes Üniversitesi İktisat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 82

Erciyes Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 856.918

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103530115

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 252,43167

Başarı Sıralaması: 856.918

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 82

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,67310

Başarı Sıralaması: 894.18

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 80+2

Yerleşen 2021 : 1

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230,86171

Başarı Sıralaması: 752

Kontenjan 2020 : 50+2

Yerleşen 2020 : 52

Erciyes Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.