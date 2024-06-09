2024 Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103510235

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 103510235 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 230+6+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 236 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 416,16303
Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 236
Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 24.202
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103510235
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 416,16303
Başarı Sıralaması: 24.202
Kontenjan 2023 – 2024 : 230+6+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 236
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 417,91887
Başarı Sıralaması: 30.052
Kontenjan 2022: 230+6
Yerleşen 2022: 236
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 359,94293
Başarı Sıralaması : 35.728
Kontenjan 2021 : 230+6
Yerleşen 2021 : 236
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 421,93248
Başarı Sıralaması: 16.2
Kontenjan 2020 : 210+6
Yerleşen 2020 : 216
Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.