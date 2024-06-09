2024 Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103510235

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 103510235 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 230+6+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 236 kişi yerleşmiştir.

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Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 416,16303

Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 236

Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 24.202

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103510235

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 416,16303

Başarı Sıralaması: 24.202

Kontenjan 2023 – 2024 : 230+6+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 236

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 417,91887

Başarı Sıralaması: 30.052

Kontenjan 2022: 230+6

Yerleşen 2022: 236

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 359,94293

Başarı Sıralaması : 35.728

Kontenjan 2021 : 230+6

Yerleşen 2021 : 236

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 421,93248

Başarı Sıralaması: 16.2

Kontenjan 2020 : 210+6

Yerleşen 2020 : 216

Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.