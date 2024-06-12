2024 Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103510835

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103510835 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 200+5+0+5+0 kişidir. 2023 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 210 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 378,59024
Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 210
Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 139.599
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103510835
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 378,59024
Başarı Sıralaması: 139.599
Kontenjan 2023 – 2024 : 200+5+0+5+0
Yerleşen 2023 – 2024: 210
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 373,95008
Başarı Sıralaması: 138.666
Kontenjan 2022: 200+5
Yerleşen 2022: 205
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 313,96634
Başarı Sıralaması : 139.688
Kontenjan 2021 : 200+5
Yerleşen 2021 : 205
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 360,61155
Başarı Sıralaması: 144
Kontenjan 2020 : 200+5
Yerleşen 2020 : 205
Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.