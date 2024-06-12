2024 Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103510359

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103510359 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 85+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 88 kişi yerleşmiştir.

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Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 376,13391

Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 88

Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 143.253

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103510359

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 376,13391

Başarı Sıralaması: 143.253

Kontenjan 2023 – 2024 : 85+3+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 88

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 353,55870

Başarı Sıralaması: 169.899

Kontenjan 2022: 85+3

Yerleşen 2022: 88

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 280,20504

Başarı Sıralaması : 204.569

Kontenjan 2021 : 85+3

Yerleşen 2021 : 88

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 325,51520

Başarı Sıralaması: 199

Kontenjan 2020 : 85+3

Yerleşen 2020 : 88

Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.