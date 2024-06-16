2024 Erciyes Üniversitesi Elektronörofizyoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 103550182 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Elektronörofizyoloji bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü tercih kod numarası 103550182 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronörofizyoloji Bölümü Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronörofizyoloji Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektronörofizyoloji Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Puanı: 313,27247
Erciyes Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 733.981
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103550182
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektronörofizyoloji
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 313,27247
Başarı Sıralaması: 733.981
Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 310,84964
Başarı Sıralaması: 689.542
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: Doldu-67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261.82189
Başarı Sıralaması: 660881
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Doldu-67