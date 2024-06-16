2024 Erciyes Üniversitesi Elektronörofizyoloji Taban Puanları ( Önlisans ) 103550182 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Elektronörofizyoloji bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü tercih kod numarası 103550182 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektronörofizyoloji Bölümü Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektronörofizyoloji Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Elektronörofizyoloji Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

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Erciyes Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Puanı: 313,27247

Erciyes Üniversitesi Elektronörofizyoloji Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 733.981

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103550182

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektronörofizyoloji

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 313,27247

Başarı Sıralaması: 733.981

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,84964

Başarı Sıralaması: 689.542

Kontenjan 2022: 65+2

Yerleşen 2022: Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261.82189

Başarı Sıralaması: 660881

Kontenjan 2021: 65+2

Yerleşen 2021: Doldu-67