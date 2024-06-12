2024 Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103510686

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103510686 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomedikal Mühendisliği Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Biyomedikal Mühendisliği Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: ---
Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 21
Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103510686
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: ---
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 21
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: 23
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 70+2
Yerleşen 2021 : 32
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 288,58742
Başarı Sıralaması: 284
Kontenjan 2020 : 70+2
Yerleşen 2020 : 72
Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.