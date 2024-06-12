2024 Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103530221

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 103530221 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kontenjanı 85+3+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Mühendisliği Bölümüne 88 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 428,53039
Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 88
Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 78.709
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103530221
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 428,53039
Başarı Sıralaması: 78.709
Kontenjan 2023 – 2024 : 85+3+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 88
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 418,77447
Başarı Sıralaması: 85.958
Kontenjan 2022: 85+3
Yerleşen 2022: 88
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 336,52622
Başarı Sıralaması : 108.077
Kontenjan 2021 : 85+3
Yerleşen 2021 : 88
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 373,70811
Başarı Sıralaması: 128
Kontenjan 2020 : 85+3
Yerleşen 2020 : 88
Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.