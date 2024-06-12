2024 Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay BilimleriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103510102

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 103510102 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü , Fen Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

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Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 282,00811

Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 42

Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 405.074

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103510102

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 282,00811

Başarı Sıralaması: 405.074

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,45717

Başarı Sıralaması: 434.903

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 24

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247,52990

Başarı Sıralaması: 437

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.