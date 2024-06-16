2024 Erciyes Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 103550685 Ücretsiz

103550685 | Erciyes Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Erciyes Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 103550685 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Erciyes Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 103550685 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi   Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü   Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ağız ve Diş Sağlığı   Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Ağız ve Diş Sağlığı Bölümüne Doldu-69 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 338,63956

Erciyes Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 505.395

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103550685

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Ağız ve Diş Sağlığı

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 338,63956

Başarı Sıralaması: 505.395

Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-69

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 332,49119

Başarı Sıralaması:  508.042

Kontenjan 2022:  65+2

Yerleşen 2022:  Doldu-67

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280.89529

Başarı Sıralaması:  487807

Kontenjan 2021:  65+2

Yerleşen 2021:  Doldu-67

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