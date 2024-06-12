2024 Erciyes Üni. Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103590343

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103590343 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 409,27372
Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62
Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 99.525
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 103590343
ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi
FAKÜLTE: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: Kayseri
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 409,27372
Başarı Sıralaması: 99.525
Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 62
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 392,80334
Başarı Sıralaması: 114.367
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: 62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 331,30162
Başarı Sıralaması : 114.74
Kontenjan 2021 : 60+2
Yerleşen 2021 : 62
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 398,10275
Başarı Sıralaması: 101
Kontenjan 2020 : 60+2
Yerleşen 2020 : 62
Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.