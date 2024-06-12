2024 Erciyes Üni. Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103590343

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 103590343 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü kontenjanı 60+2+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

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Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 409,27372

Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 62

Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 99.525

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103590343

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 409,27372

Başarı Sıralaması: 99.525

Kontenjan 2023 – 2024 : 60+2+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 62

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 392,80334

Başarı Sıralaması: 114.367

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 331,30162

Başarı Sıralaması : 114.74

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 398,10275

Başarı Sıralaması: 101

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.