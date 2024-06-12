2024 Erciyes Üni. Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103590344

Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü İÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kayseri ilimizde yer alan Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Erciyes Üni. Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 103590344

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri  ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi   Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi   Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 103590344 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü , Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümüne 41 kişi yerleşmiştir.

Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 388,18400

Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 41

Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 126.007

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103590344   

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 388,18400

Başarı Sıralaması: 126.007

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 41

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 369,31518

Başarı Sıralaması:  145.132

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 317,28535

Başarı Sıralaması :  134.615

Kontenjan 2021 :  40+1

Yerleşen 2021 : 41

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 370,81788

Başarı Sıralaması:  131

Kontenjan 2020 :  40+1

Yerleşen 2020 : 41

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Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Uçak Gövde ve Motor Bakımı (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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