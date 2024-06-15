2024 Erciyes Üni. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 103510298

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kayseri ilinde bulunan Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tercih kod numarası 103510298 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kayseri ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü kontenjanı 85+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne 91 kişi yerleşmiştir.

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Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Taban Puanı: 282,39171

Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 91

Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başarı Sıralaması: 487.231

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 103510298

ÜNİVERSİTE: Erciyes Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Kayseri

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 282,39171

Başarı Sıralaması: 487.231

Kontenjan 2023 – 2024 : 85+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 91

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 297,52894

Başarı Sıralaması: 371.519

Kontenjan 2022: 85+3

Yerleşen 2022: 88

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 248,47188

Başarı Sıralaması : 359.807

Kontenjan 2021 : 85+3

Yerleşen 2021 : 88

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,71630

Başarı Sıralaması: 310

Kontenjan 2020 : 85+3

Yerleşen 2020 : 88

Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Erciyes Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.